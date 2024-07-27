Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії

27 липня в Україні – День медичного працівника. Цього дня 1830 року у Франції розпочалася Липнева революція. У 1890-му застрелився Вінсент ван Гог. У 1953-му підписали угоду про перемир’я на Корейському півострові. У 2002-му в Україні сталася Скнилівська трагедія. Цей день 1900 року вважають Днем ​​народження гамбургера, хоча це дуже спірне питання.

Свята та пам’ятні дати 27 липня

27 липня в Україні – День медичного працівника.

Також відзначають: День народження гамбургера, День “Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку”, День трансатлантичного зв’язку, День ходіння на ходилицях.

27 липня в історії

27 липня 1830 року у Франції розпочалася Липнева революція. Французи остаточно повалили з трону династію Бурбонів (після Реставрації). Останній король цієї династії Карл Х спробував відновити традиції “старої доброї” монархії. Він навіть пишно коронувався у соборі в Реймсі. Проте спроба Карла повернути всю повноту реальної влади зіткнулася із різким несприйняттям такого підходу ні населенням, ні елітами. Детальніше.

27 липня 1890 року застрелився Вінсент ван Гог. Детальніше.

27 липня 1900 року вважають Днем ​​народження гамбургера. Хоча це дуже спірне питання. Так, за поширеною та тиражованою американськими ЗМІ версією перший гамбургер 27 липня 1900 року продав власник кафе-вагончика “Louis Lunch” в місті Нью-Хейвен (США) Луї Лассен.

Легенда наступна: до закладу зайшов клієнт, який дуже поспішав та попросив приготувати щось, що можна буде з’їсти на ходу. Тоді кмітливий ресторатор зробив сендвіч, поклавши обрізки так званого гамбурзького стейка між двома шматочками тосту. Надалі видання штату Коннектикут “розкрутили” цю історію, оголосивши Луї Лассена винахідником гамбургера. Цю версію підтримував він сам, його спадкоємці та низка національних ЗМІ США. Однак дослідники американської національної кухні висловлюють все переконливіші сумніви в тому, що проста та геніальна ідея покласти котлету між двома тостами вперше спала на думку саме Лассену.

“Можливо, Лассен придумав свій сендвіч миттєво, але на той момент багато компаній США вже подавали гамбургери… Я знайшов більше десятка газетних згадок про гамбургери 1890-х років, зокрема у Вірджинії, Іллінойсі, Айові, Небрасці, Неваді, Нью-Йорку, Каліфорнії та Гаваях. Ці висновки розвінчують твердження про “Луїсовий ланч” і свідчать про те, що інші історії походження гамбургерів також не відповідають дійсності”, – написав у матеріалі для “The Washington Post” автор Ерік Орфанг.

Історії, які схожі на “легенду гамбургера Лассена”, розповідали, наприклад, в Огайо. Місцеві брати Менченси буцімто винайшли майбутній хіт фаст-фуду під час Гамбурзького ярмарку в штаті Нью-Йорк. Це сталося, коли в братів закінчилася свиняча ковбаса для фірмових бутербродів – і вони замінили її підсмаженим фаршем (отже, тут “Національний день народження бургера” відзначають 18 вересня, а відраховують історію страви з 1885 року). У штату Вісконсин – своя версія: там винахідником вважають Чарлі Нагріна. Той нібито продавав гамбурзькі стейки на ярмарку, але ця страва “не заходила” покупцям, оскільки люди хотіли їсти на ходу. Тоді кухар поклав стейк між двома скибочками хліба. “Винахід Чарлі” досі відзначають на місцевому фестивалі Burger Fest. І таких історій – безліч.

Хоча дослідники так і не визначили “нульовий гамбургер”, вони все ж таки зійшлися в основному з приводу етимології назви цієї страви. І вона справді пов’язана з німецьким містом Гамбург. Звідти на початку XIX століття багато емігрантів вирушали до Америки. Разом з ними “вирушив” і рецепт місцевого м’ясного блюда – з підсмаженого фаршу або рубаного м’яса. Його називали “філе по гамбурзькому” або “гамбурзький стейк”, “гамбурзький біфштекс”. У ресторанах Нью-Йорка ця страва набула достатньої популярності, адже її активно замовляли іммігранти. Поступово до котлети стали додавати також інші інгредієнти: яйця, цибулю, приправи, сир, хлібні крихти тощо. Однак гамбургером вона стала лише після того, як винахідливий кухар “запакував” усе це в хліб.

27 липня 1953 року підписали угоду про перемир’я на Корейському півострові, яка завершила бойові дії Корейської війни. Детальніше.

27 липня 2002 року сталася трагедія під час авіашоу на Скнилівському аеродромі у Львові.

Літак Су-27 впав у натовп глядачів. Загинуло 77 осіб (у тому числі 28 дітей), ще понад 400 було поранено. Детальніше.

Церковне свято 27 липня

27 липня вшановують пам’ять великомученика та цілителя Пантелеймона. Пантелеймон народився в родині знатного язичника й із дитинства мав ім’я Пантолеон (“усьому лев”). Мати виховувала хлопчика у християнській вірі, але рано померла. Батько ж віддав його у язичницьку школу, а потім – у навчання до відомого в Нікомедії лікаря Євфросіна. З часом Пантолеона представили імператору Максиміану, який захотів залишити його придворним лікарем. У цей час у Нікомедії таємно проживали пресвітери Єрмолай, Єрмип i Єрмократ. Єрмолай якось зупинив Пантолеона на вулиці та покликав до себе в гості. А там почав розповідати хлопцю про християнську віру. Поступово Пантолеон вирішив перейти в християнство та прийняв хрещення. На цей момент юнак уже був відомим як лікар. Якось до нього привели сліпого, якого ніхто не міг зцілити. Він помолився – й сліпий прозрів. Побачивши це диво на власні очі, християнську віру прийняв батько Пантелеймона. Після смерті батька святий Пантелеймон присвятив своє життя стражденним, хворим, убогим та жебракам. Він безоплатно лікував усіх, хто звертався до нього. Він часто зцілював людей не завдяки вмінню лікаря, а дару чудотворця. Це викликало заздрість у “конкурентів”. Тож лікарі донесли на Пантелеймона імператору – що той лікує християнин і в’язнів у тюрмах. Максиміан вимагав від святого принести жертву ідолам. Але Пантелеймон зізнався у вірі в Христа та відмовився виконати вимогу імператора. Тоді мученика повісили на дереві й рвали тіло залізними гаками, обпалювали свічками, розтягували на колесі, кидали в олово, вкидали в море з каменем на шиї. Однак у всіх катуваннях він залишався неушкодженим. Нарешті Максиміан наказав відрубати Пантелеймону голову. Тіло святого, кинуте в багаття, залишилося неушкодженим, і християни поховали його.

Народні прикмети

Якщо 27 липня суха погода, то осінь буде теплою, а зима – пізньою.

Якщо сонце весь день ховається в хмарах, то скоро будуть дощі.

Якщо пішов дощ, то дощитиме до серпня.

Що не можна робити 27 липня

Не можна працювати в полі в цей день.

Не можна нікуди вивозити сіно та хліб – а то може згоріти.