Сили оборони просунулися у Вовчанську, під Куп’янськом без змін – ISW

Українські сили нещодавно просунулися у місті Вовчанськ Харківської області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на геолокаційні кадри від 26 та 27 липня аналітики інформують, що Сили оборони нещодавно просунулися вулицею Соборною в центрі Вовчанська та вулицею Степовою на північному сході міста.

На Куп’янському напрямку, також повідомляють в ISW, змін лінії фронту не відбулося. Аналітики не підтверджують заяви російських мілблогерів про те, що сили РФ просунулися на південний схід від Куп’янська в районі Глушківки, на північ від Піщаного та в лісовому масиві на захід від Кремінної.