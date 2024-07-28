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Сили оборони просунулися у Вовчанську, під Куп’янськом без змін – ISW

Політика 07:49   28.07.2024
Олена Нагорна
Сили оборони просунулися у Вовчанську, під Куп’янськом без змін – ISW

Українські сили нещодавно просунулися у місті Вовчанськ Харківської області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на геолокаційні кадри від 26 та 27 липня аналітики інформують, що Сили оборони нещодавно просунулися вулицею Соборною в центрі Вовчанська та вулицею Степовою на північному сході міста.

На Куп’янському напрямку, також повідомляють в ISW, змін лінії фронту не відбулося. Аналітики не підтверджують заяви російських мілблогерів про те, що сили РФ просунулися на південний схід від Куп’янська в районі Глушківки, на північ від Піщаного та в лісовому масиві на захід від Кремінної.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 07:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські сили нещодавно просунулися у місті Вовчанськ Харківської області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW)".