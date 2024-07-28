Про рекордну кількість обстрілів півночі Харківщини заявили в ОТУВ «Харків»

490 обстрілів позицій Сил оборони на півночі Харківської області здійснили російські військові минулої доби, повідомило ОТУВ «Харків» у зведенні на 10:00.

“За мою ротацію це, мабуть, рекордна кількість обстрілів“, – зазначив в етері нацмарафону представник відділу комунікацій ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.

Також протягом минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень, ворог скинув 22 КАБи по районах населених пунктів Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Тернова та Вовчанськ, завдав 29 ударів дронами-камікадзе.

За даними захисників, супротивник посилив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА на напрямку Журавлівка (РФ) – Липці; активізував обстріли позицій Сил оборони у районі Сотницького Козачка; у межах підготовки до штурмів поповнює поточний некомплект особового складу, проводить розвідку маршрутів висування поблизу Глибокого.

Супротивник за минулу добу втратив 140 осіб вбитими та пораненими. Також було знищено та пошкоджено 48 одиниць техніки: 14 артсистем, ББМ, 18 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, десять БпЛА. Окрім цього, знищені 68 укриттів особового складу та два пункти зберігання боєприпасів.



Від початку цієї доби вже відбулося два бої у районах Вовчанська та Глибокого.