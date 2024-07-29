Зеленський приїхав в район Вовчанська: привітав воїнів ССО (відео)
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Президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська на Харківщині відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами.
«Хочу подякувати за вашу мужність, за все, що ви робити. І побажати здоров’я вам, вашим рідним, побажати якнайменші втрати, справедливого миру для України і перемог», – сказав президент.
Відео: Володимир Зеленський
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, воин, Зеленський, ссо, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська на Харківщині відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами.".