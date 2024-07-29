Зеленський приїхав в район Вовчанська: привітав воїнів ССО (відео)

Президент України Володимир Зеленський в районі Вовчанська на Харківщині відвідав передовий командний пункт, привітав воїнів ССО із професійним днем та відзначив їх державними нагородами.

«Хочу подякувати за вашу мужність, за все, що ви робити. І побажати здоров’я вам, вашим рідним, побажати якнайменші втрати, справедливого миру для України і перемог», – сказав президент.

Відео: Володимир Зеленський