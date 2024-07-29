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Зеленский на Харьковщине провел совещание: обсудили подготовку к зиме

Общество 15:29   29.07.2024
Виктория Яковенко
Зеленский на Харьковщине провел совещание: обсудили подготовку к зиме

В рамках поездки на Харьковщину президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности и энергетической ситуации.

«Основное внимание – подготовке Харькова и области к отопительному периоду. Были доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период», — отметил президент.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в районе Волчанска посетил передовой командный пункт, поздравил воинов ССО с профессиональным днем ​​и отметил их государственными наградами. Также Зеленский посетил город Дергачи.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках поездки на Харьковщину президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности и энергетической ситуации.".