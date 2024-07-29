Совещание с Зеленским: Харькову нужно оборудование для выработки 340 МВт

140 объектов выработки энергии, которые позволят обеспечить 340 МВт, нужно Харькову для прохождения грядущего отопительного сезона.

Такую цифру назвали в пресс-службе ХОВА по итогам совещания в Харькове с участием президента Владимира Зеленского.

В городе, как напомнил мэр Игорь Терехов, уже установили 22 когенерационные установки и 31 модульную котельную.

Председатель правления ЧАО «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о ходе работ по инженерной защите объектов энергосектора, а председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов докладывал об обеспечении децентрализации энергетики и подключении когенерационных установок.

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.

В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.

17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что общая потребность Харькова — 95 когенерационных установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети».