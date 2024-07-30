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800 разів у ліфтах застрягли харків’яни за тиждень

Суспільство 09:58   30.07.2024
Оксана Горун
800 разів у ліфтах застрягли харків’яни за тиждень Фото: пресслужба ХМР

Через відключення електрики жителі Харкова регулярно проводять час у ліфтах, що зупинилися. Подробиці в етері нацмарафону розповів мер Ігор Терехов.

Лише минулого тижня, за його даними, зафіксували 800 випадків, коли мешканці Харкова застрягли в ліфтах під час відключення світла.

“Я дуже прошу харків’ян слідкувати за графіками відключень світла. Коли є ймовірність відключення електроенергії, не користуйтеся ліфтами. Так, це незручно, але ми повинні пристосовуватися до обставин”, – звернувся до мешканців міста мер.

Читайте також: Харків не залежатиме від централізованого енергозабезпечення — Терехов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 09:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через відключення електрики жителі Харкова регулярно проводять час у ліфтах, що зупинилися. Подробиці в етері нацмарафону розповів мер Ігор Терехов".