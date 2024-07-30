800 разів у ліфтах застрягли харків’яни за тиждень
Фото: пресслужба ХМР
Через відключення електрики жителі Харкова регулярно проводять час у ліфтах, що зупинилися. Подробиці в етері нацмарафону розповів мер Ігор Терехов.
Лише минулого тижня, за його даними, зафіксували 800 випадків, коли мешканці Харкова застрягли в ліфтах під час відключення світла.
“Я дуже прошу харків’ян слідкувати за графіками відключень світла. Коли є ймовірність відключення електроенергії, не користуйтеся ліфтами. Так, це незручно, але ми повинні пристосовуватися до обставин”, – звернувся до мешканців міста мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електрика, лифт, новини Харкова, світло, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 09:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через відключення електрики жителі Харкова регулярно проводять час у ліфтах, що зупинилися. Подробиці в етері нацмарафону розповів мер Ігор Терехов".