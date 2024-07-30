800 разів у ліфтах застрягли харків’яни за тиждень

Через відключення електрики жителі Харкова регулярно проводять час у ліфтах, що зупинилися. Подробиці в етері нацмарафону розповів мер Ігор Терехов.

Лише минулого тижня, за його даними, зафіксували 800 випадків, коли мешканці Харкова застрягли в ліфтах під час відключення світла.

“Я дуже прошу харків’ян слідкувати за графіками відключень світла. Коли є ймовірність відключення електроенергії, не користуйтеся ліфтами. Так, це незручно, але ми повинні пристосовуватися до обставин”, – звернувся до мешканців міста мер.