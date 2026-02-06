Грелись и загорелись: в Харькове был пожар из-за электрообогревателя

Утром 6 февраля в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: в Харькове в районах, где отключено отопление, возникали бытовые пожары.

В ГСЧС сообщили о серии пожаров в Харькове и области, которые возникли из-за короткого замыкания электросети или электроприборов.

«Ночью в квартире жилого 12-этажного дома в Шевченковском районе Харькова произошло возгорание одеяла на электрообогревателе. В результате происшествия два человека получили ожоги и были госпитализированы в лечебное учреждение», — проинформировали спасатели.

Также из-за короткого замыкания вчера горела девятиэтажка на проспекте Победы все в том же оставшемся без тепла Шевченковском районе. Там спасали пятерых жителей из задымленных помещений.

«Еще четыре человека были спасены во время тушения пожара в пятиэтажном здании одного из учебно-производственных предприятий в Шевченковском районе Харькова», — отметили в ГСЧС.

Из-за проблем с электросетью горел частный дом в селе Хорошево Харьковского района. Ожог ноги получил мужчина 1967 года рождения, от госпитализации он отказался.

В целом на территории области за сутки был 21 пожар. Два — из-за обстрелов, остальные — бытовые.

Напомним, в Харьковской области — существенные отключения электричества. Графики отключений стали больше походить не графики включений. В тех районах Харькова, где из-за российского удара по ТЭЦ-5 пришлось слить теплоноситель, обещали дать людям возможность греться электрообогревателями. Однако как сообщают в соцсетях жители Алексеевки, у них также длительные отключения света.