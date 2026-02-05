Как 6 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В пятницу, 6 февраля, с 00:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно):
1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:30–10:00; 13:30-20:30
5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Список адресов за очередями — здесь.
Читайте также: Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как 6 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 22:18;