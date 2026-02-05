Как 6 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики

В пятницу, 6 февраля, с 00:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно):

1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

3.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30–10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Список адресов за очередями — здесь.