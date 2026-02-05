Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
У п’ятницю, 6 лютого, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (орієнтовно):
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Список адрес за чергами – тут.
Читайте також: Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 22:18;