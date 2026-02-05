Live

Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 22:18   05.02.2026
Оксана Якушко
Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У п’ятницю, 6 лютого, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (орієнтовно):

 

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички

