Грілися та спалахнули: в Харкові була пожежа через електрообігрівач
Вранці 6 лютого у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: в Харкові в районах, де відключено опалення, виникали побутові пожежі.
У ДСНС повідомили про серію пожеж у Харкові та області, які виникли через коротке замикання електромережі або електроприладів.
“Вночі у квартирі житлового 12-поверхового будинку в Шевченківському районі Харкова сталося загоряння ковдри на електрообігрівачі. Внаслідок події двоє людей отримали опіки та були госпіталізовані до лікувального закладу”, – поінформували рятувальники.
Також через коротке замикання вчора горіла дев’ятиповерхівка на проспекті Перемоги в тому ж Шевченківському районі, що залишився без тепла. Там урятували п’ятьох мешканців із задимлених приміщень.
“Ще чотирьох осіб було врятовано під час гасіння пожежі у п’ятиповерховій будівлі одного з навчально-виробничих підприємств у Шевченківському районі Харкова”, – зазначили в ДСНС.
Через проблеми з електромережею горів приватний будинок у селі Хорошове Харківського району. Опік ноги отримав чоловік 1967 народження, від госпіталізації він відмовився.
Читайте також: Харків знеструмлений, у РФ – мінус “Торнадо-С” – підсумки 5 лютого
Загалом на території області за добу була 21 пожежа. Дві – через обстріли, інші – побутові.
Нагадаємо, в Харківській області – суттєві відключення електрики. Графіки відключень стали більше бути схожими на графіки включень. У тих районах Харкова, де через російський удар по ТЕЦ-5 довелося злити теплоносій, обіцяли дати людям можливість грітися електрообігрівачами. Однак, як повідомляють у соцмережах жителі Олексіївки, у них також тривалі відключення світла.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Грілися та спалахнули: в Харкові була пожежа через електрообігрівач», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 07:34;