Грілися та спалахнули: в Харкові була пожежа через електрообігрівач

Події 07:34   06.02.2026
Оксана Горун
Грілися та спалахнули: в Харкові була пожежа через електрообігрівач Фото: Харківська міськрада

Вранці 6 лютого у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: в Харкові в районах, де відключено опалення, виникали побутові пожежі.

У ДСНС повідомили про серію пожеж у Харкові та області, які виникли через коротке замикання електромережі або електроприладів.

“Вночі у квартирі житлового 12-поверхового будинку в Шевченківському районі Харкова сталося загоряння ковдри на електрообігрівачі. Внаслідок події двоє людей отримали опіки та були госпіталізовані до лікувального закладу”, – поінформували рятувальники.

Також через коротке замикання вчора горіла дев’ятиповерхівка на проспекті Перемоги в тому ж Шевченківському районі, що залишився без тепла. Там урятували п’ятьох мешканців із задимлених приміщень.

“Ще чотирьох осіб було врятовано під час гасіння пожежі у п’ятиповерховій будівлі одного з навчально-виробничих підприємств у Шевченківському районі Харкова”, – зазначили в ДСНС.

Через проблеми з електромережею горів приватний будинок у селі Хорошове Харківського району. Опік ноги отримав чоловік 1967 народження, від госпіталізації він відмовився.

Читайте також: Харків знеструмлений, у РФ – мінус  “Торнадо-С” – підсумки 5 лютого

Загалом на території області за добу була 21 пожежа. Дві – через обстріли, інші – побутові.

Нагадаємо, в Харківській області – суттєві відключення електрики. Графіки відключень стали більше бути схожими на графіки включень. У тих районах Харкова, де через російський удар по ТЕЦ-5 довелося злити теплоносій, обіцяли дати людям можливість грітися електрообігрівачами. Однак, як повідомляють у соцмережах жителі Олексіївки, у них також тривалі відключення світла.

Автор: Оксана Горун
