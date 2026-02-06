Грілися та спалахнули: в Харкові була пожежа через електрообігрівач

Вранці 6 лютого у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: в Харкові в районах, де відключено опалення, виникали побутові пожежі.

У ДСНС повідомили про серію пожеж у Харкові та області, які виникли через коротке замикання електромережі або електроприладів.

“Вночі у квартирі житлового 12-поверхового будинку в Шевченківському районі Харкова сталося загоряння ковдри на електрообігрівачі. Внаслідок події двоє людей отримали опіки та були госпіталізовані до лікувального закладу”, – поінформували рятувальники.

Також через коротке замикання вчора горіла дев’ятиповерхівка на проспекті Перемоги в тому ж Шевченківському районі, що залишився без тепла. Там урятували п’ятьох мешканців із задимлених приміщень.

“Ще чотирьох осіб було врятовано під час гасіння пожежі у п’ятиповерховій будівлі одного з навчально-виробничих підприємств у Шевченківському районі Харкова”, – зазначили в ДСНС.

Через проблеми з електромережею горів приватний будинок у селі Хорошове Харківського району. Опік ноги отримав чоловік 1967 народження, від госпіталізації він відмовився.

Загалом на території області за добу була 21 пожежа. Дві – через обстріли, інші – побутові.

Нагадаємо, в Харківській області – суттєві відключення електрики. Графіки відключень стали більше бути схожими на графіки включень. У тих районах Харкова, де через російський удар по ТЕЦ-5 довелося злити теплоносій, обіцяли дати людям можливість грітися електрообігрівачами. Однак, як повідомляють у соцмережах жителі Олексіївки, у них також тривалі відключення світла.