У Харкові горіла багатоповерхівка: врятували п’ятьох людей (фото, відео)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася сьогодні, 5 лютого, о 10:27 у дев’ятиповерховому будинку на проспекті Перемоги у Шевченківському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Через сильне задимлення людям загрожувала небезпека. Двох осіб було врятовано за допомогою колінчатого підіймача, ще трьох — сходами», – йдеться у повідомленні.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
Осередок займання виник у квартирі на другому поверсі та поширився на площу близько 15 м кв. Об 11:36 пожежу повністю загасили. Причину загоряння наразі встановлюють.
Нагадаємо, протягом доби на Харківщині було 22 пожежі, дві з них – виникли через обстріли РФ, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.Також одна людина постраждала у побутовій пожежі.
5 Лютого 2026 в 13:36