У Харкові горіла багатоповерхівка: врятували п’ятьох людей (фото, відео)

Суспільство 13:36   05.02.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові горіла багатоповерхівка: врятували п’ятьох людей (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася сьогодні, 5 лютого, о 10:27 у дев’ятиповерховому будинку на проспекті Перемоги у Шевченківському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Через сильне задимлення людям загрожувала небезпека. Двох осіб було врятовано за допомогою колінчатого підіймача, ще трьох — сходами», – йдеться у повідомленні.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Осередок займання виник у квартирі на другому поверсі та поширився на площу близько 15 м кв. Об 11:36 пожежу повністю загасили. Причину загоряння наразі встановлюють.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, протягом доби на Харківщині було 22 пожежі, дві з них – виникли через обстріли РФ, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.Також одна людина постраждала у побутовій пожежі.

Читайте також: Зупинялися електротранспорт і метро: що зараз зі світлом у Харкові – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
