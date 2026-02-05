Live

Утром в Харькове горела многоэтажка: спасли пять человек (фото, видео)

Общество 13:36   05.02.2026
Виктория Яковенко
Утром в Харькове горела многоэтажка: спасли пять человек (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар произошел сегодня, 5 февраля, в 10:27 в девятиэтажном доме по проспекту Победы в Шевченковском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Из-за сильного задымления людям угрожала опасность. Два человека были спасены с помощью коленчатого подъемника, еще трое — по лестнице», — говорится в сообщении.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Очаг возгорания возник в квартире на втором этаже и распространился на площадь около 15 м кв. В 11:36 пожар полностью потушили. Причину возгорания устанавливают.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, в течение суток в Харьковской области было 22 пожара, два из них – возникли из-за обстрелов РФ, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Также один человек пострадал в бытовом пожаре.

Читайте также: Останавливались электротранспорт и метро: что со светом в Харькове – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
04.02.2026, 15:39
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
05.02.2026, 07:43
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
05.02.2026, 19:15
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
05.02.2026, 22:12
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
05.02.2026, 23:00

Новости по теме:

05.02.2026
ГСЧС: больше двух десятков пожаров было в регионе за сутки
04.02.2026
Пожилая женщина погибла из-за неосторожного обращения с огнем – ГСЧС
03.02.2026
Два десятка пожаров бушевали на Харьковщине в течение суток – ГСЧС
02.02.2026
Удар по рынку в Харькове: появились фото и видео последствий
30.01.2026
Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утром в Харькове горела многоэтажка: спасли пять человек (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел сегодня, 5 февраля, в 10:27 в девятиэтажном доме по проспекту Победы в Шевченковском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".