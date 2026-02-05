Утром в Харькове горела многоэтажка: спасли пять человек (фото, видео)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар произошел сегодня, 5 февраля, в 10:27 в девятиэтажном доме по проспекту Победы в Шевченковском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Из-за сильного задымления людям угрожала опасность. Два человека были спасены с помощью коленчатого подъемника, еще трое — по лестнице», — говорится в сообщении.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Очаг возгорания возник в квартире на втором этаже и распространился на площадь около 15 м кв. В 11:36 пожар полностью потушили. Причину возгорания устанавливают.
Напомним, в течение суток в Харьковской области было 22 пожара, два из них – возникли из-за обстрелов РФ, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Также один человек пострадал в бытовом пожаре.
