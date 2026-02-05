ГСЧС: больше двух десятков пожаров было в регионе за сутки
В течение суток на Харьковщине было 22 пожара, два из них – возникли из-за обстрелов РФ, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Утром враг атаковал ударным беспилотником в селе Манченко Харьковского района. БпЛА попал в частный жилой дом, вызвав пожар площадью 20 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – отметили в ГСЧС.
Ночью российский БпЛА ударил по даче в селе Смородское Харьковского района – там начался пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
«В результате бытового пожара один человек пострадал. Возгорание произошло в жилом доме в г. Южное Харьковского района на площади 60 кв. На пожаре пострадала 70-летняя женщина. Предварительная причина возникновения возгорания – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили пожарные.
