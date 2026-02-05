КАБы, дроны и БпЛА летели на регион – Синегубов сообщил о последствиях
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Восемь населенных пунктов области обстреляли россияне в течение суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Информации о пострадавших нет. Россияне выпустили по Харьковской области такие вооружение:
- три КАБа;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- восемь БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» в Купянском районе поврежден частный дом, в Изюмском – враг обстрелял пять домов, а также культурное учреждение.
«В Харьковском районе повреждено хозяйственное сооружение (с. Манченки), пять дачных домов (с. Смородское); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (сел. Печенеги), складское помещение (с. Белый Колодец)», – добавил Синегубов.
Читайте также: О ситуации на фронте рассказали в Генштабе – данные на 08:00
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, начальник ХОВА, обстрелы, Олег Синегубов, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «КАБы, дроны и БпЛА летели на регион – Синегубов сообщил о последствиях», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 08:40;