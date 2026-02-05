КАБы, дроны и БпЛА летели на регион – Синегубов сообщил о последствиях

Live

Происшествия 08:40   05.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь населенных пунктов области обстреляли россияне в течение суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

Информации о пострадавших нет. Россияне выпустили по Харьковской области такие вооружение:

  • три КАБа;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • восемь БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Купянском районе поврежден частный дом, в Изюмском – враг обстрелял пять домов, а также культурное учреждение.

«В Харьковском районе повреждено хозяйственное сооружение (с. Манченки), пять дачных домов (с. Смородское); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (сел. Печенеги), складское помещение (с. Белый Колодец)», – добавил Синегубов.

