Live

КАБи, дрони та БпЛА летіли на регіон – Синєгубов повідомив про наслідки

Події 08:40   05.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
КАБи, дрони та БпЛА летіли на регіон – Синєгубов повідомив про наслідки Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Вісім населених пунктів області обстріляли росіяни упродовж доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Інформації щодо постраждалих немає. Росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:

  • три КАБи;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БпЛА типу “Молния”;
  • два fpv-дрони;
  • вісім БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – ворог обстріляв п’ять будинків, а також заклад культури.

“У Харківському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Манченки), 5 дачних будинків (с. Смородське); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Печеніги), складське приміщення (с. Білий Колодязь)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі – дані на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

05.02.2026
Про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі – дані на 08:00
02.02.2026
Шість боїв було на Куп’янщині, майже вдвічі більше – на півночі: дані Генштабу
01.02.2026
Знову 25 російських штурмів зафіксував на півночі Харківщини Генштаб ЗСУ
29.01.2026
На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні
28.01.2026
Де ЗСУ стримували росіян на Харківщині – дані Генштабу на 08:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «КАБи, дрони та БпЛА летіли на регіон – Синєгубов повідомив про наслідки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 08:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім населених пунктів області обстріляли росіяни упродовж доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".