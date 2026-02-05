КАБи, дрони та БпЛА летіли на регіон – Синєгубов повідомив про наслідки

Вісім населених пунктів області обстріляли росіяни упродовж доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Інформації щодо постраждалих немає. Росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:

три КАБи;

два БпЛА типу «Герань-2»;

БпЛА типу “Ланцет”;

БпЛА типу “Молния”;

два fpv-дрони;

вісім БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – ворог обстріляв п’ять будинків, а також заклад культури.

“У Харківському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Манченки), 5 дачних будинків (с. Смородське); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Печеніги), складське приміщення (с. Білий Колодязь)“, – додав Синєгубов.