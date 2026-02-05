Live

ДСНС: понад два десятки пожеж було в регіоні за добу

Події 09:08   05.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби на Харківщині було 22 пожежі, дві з них – виникли через обстріли РФ, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Вранці ворог атакував ударним безпілотником в селі Манченки Харківського району. БпЛА влучив у приватний житловий будинок, спричинивши пожежу площею 20 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Вночі російський БпЛА вдарив по дачі в селі Смородське Харківського району – там розпочалася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Внаслідок побутової пожежі одна людина постраждала. Загоряння сталось у житловому будинку у м. Південне Харківського району на площі 60 м кв. На пожежі постраждала 70-річна жінка. Попередня причина виникнення загоряння — потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – додали пожежники.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
