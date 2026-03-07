Live

Евакуювалися і залишили клітку відкритою: шиншилу врятували на Харківщині

Суспільство 13:04   07.03.2026
Олена Нагорна
Евакуювалися і залишили клітку відкритою: шиншилу врятували на Харківщині

Покинуту шиншилу військові знайшли у прифронтовому селі на Харківщині. Господарі евакуювалися та залишили клітку відкритою.

Як розповіли у ДПСУ, тваринку передали прикордонникам. Шиншилу назвали Сонею, тому що більшість часу вона спить.

“Для шиншили фронт небезпечний: вона дуже чутлива до шуму і не може намокати через густе хутро, – розповідають у відомстві. – Тепер Соня живе в укритті, має корм, піщані ванни й турботу бійців, а невдовзі поїде у тил – один із прикордонників планує забрати її додому на Львівщину”.

Автор: Олена Нагорна
