Эвакуировались и оставили клетку открытой: шиншиллу спасли на Харьковщине
Брошенную шиншиллу военные нашли в прифронтовом селе в Харьковской области. Хозяева эвакуировались и оставили клетку открытой.
Как рассказали в ГПСУ, животное передали пограничникам. Шиншиллу назвали Соней, потому что большую часть времени она спит.
«Для шиншиллы фронт опасен: она очень чувствительна к шуму и не может намокать из-за густой шерсти, – рассказывают в ведомстве. – Теперь Соня живет в укрытии, у нее есть корм, песочные ванны и забота бойцов. Вскоре она поедет в тыл – один из пограничников планирует забрать ее домой на Львовщину».
