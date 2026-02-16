«Вероятно, ее били»: истощенную собаку спасли коммунальщики в Харькове
В Харькове коммунальщики спасли собаку, которая по неизвестным причинам оказалась на улице и была истощенной.
«Несколько дней подряд истощенную собаку видели возле одного из торговых центров Харькова. Она приходила туда в поисках еды: голодная, растерянная, очень худая. Неравнодушные люди подкармливали ее, но впоследствии собаку прогнали, и она снова осталась один на один с улицей», — рассказали в КП «Центр обращения с животными».
Там добавляют: через несколько дней после сообщений в соцсетях в приют позвонила женщина и сообщила, что возле дома появилась очень истощенная собака. Сотрудники центра выехали на место и забрали животное в приют.
«На шее у нее остался опрятный ошейник, что теперь просто болтается на худой шее – настолько собака похудела. Это значит, что когда-то у нее был дом, но почему она оказалась на улице — неизвестно. После осмотра ветеринары сообщили: серьезных заболеваний нет, анализы в норме, однако у животного сильное истощение из-за длительного недоедания. Также у врачей есть подозрение, что собака могла испытывать жестокое обращение — вероятно, ее били», — рассказали в КП.
Животному примерно 9–10 лет, оно стерилизовано, весит всего 17 кг.
«Несмотря на пережитое, она очень кроткая и нежная, хотя до сих пор боится резких движений и громких звуков. Сейчас она в безопасности постепенно восстанавливается в приюте и снова учится доверять людям», — добавили в Центре.
