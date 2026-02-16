«Ймовірно, його били»: виснаженого собаку врятували комунальники в Харкові
У Харкові комунальники врятували собаку, який з невідомих причин опинився на вулиці та був виснаженим.
«Кілька днів поспіль виснаженого собаку бачили біля одного з торговельних центрів Харкова. Він приходив туди в пошуках їжі: голодний, розгублений, дуже худий. Небайдужі люди підгодовували її, але згодом собаку прогнали, і він знову залишився сам на сам із вулицею», – розповіли у КП «Центр поводження з тваринами».
Там додають: через кілька днів після дописів у соцмережах до притулку зателефонувала жінка й повідомила, що біля будинку з’явилася дуже виснажений собака. Працівники центру виїхали на місце та забрали тварину до притулку.
«На шиї в неї залишився охайний нашийник, що тепер просто бовтається на худій шиї — настільки собака схуд. Це означає, що колись у неї був дім, але з якої причини вона опинилася на вулиці — невідомо. Після огляду ветеринари повідомили: серйозних захворювань немає, аналізи в нормі, однак у тварини сильне виснаження через тривале недоїдання. Також у лікарів є підозра, що собака міг зазнавати жорстокого поводження — ймовірно, його били», – розповіли у КП.
Тварині приблизно 9–10 років, вона стерилізована, важить всього 17 кг.
«Попри пережите, вона дуже лагідна та ніжна, хоча й досі боїться різких рухів і гучних звуків. Зараз вона в безпеці, поступово відновлюється в притулку й знову вчиться довіряти людям», – додали у Центрі.
