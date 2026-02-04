На Харківщині врятували песика з палаючої будівлі (відео)
Повідомлення про пожежу в селищі Великий Бурлук рятувальники отримали 3 лютого о 22:22, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі близько 30 м кв.
«Під час проведення розвідки в охопленій полум’ям споруді рятувальники виявили малого песика та винесли його на свіже повітря. На врятованого чотирилапого у дворі з хвилюванням чекала господарка», – зазначили у ДСНС.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
Встановлено, що пожежа сталася внаслідок короткого замкнення. Рятувальники загасили загоряння менш ніж за дві години.
Нагадаємо, за добу на Харківщині внаслідок побутової пожежі одна людина загинула. Загоряння сталось у житловому будинку у селищі Савинці на площі 50 м кв. На місці пожежі виявили тіло загиблої жінки, 1945 року народження. Попередня причина виникнення загоряння — необережність з вогнем, повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області.
