Жінку з вісьмома котами та собакою вивезли з Куп’янського району

Суспільство 11:52   04.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятьох людей вивезли днями поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” із Куп’янського району, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Серед них була 65-річна жінка, яка не залишила у біді своїх улюбленців, – вісім котів та собаку.

“Через складні погодні умови та безперервні обстріли дістатися до багатьох населених пунктів було важко. Не дивлячись на ризики, правоохоронці доставили громадян до більш безпечних місць, де їм надали необхідну допомогу”, – зазначили копи.

Поліцейські в черговий раз закликають громадян, які перебувають у зоні постійних обстрілів, не зволікати з рішенням про евакуацію. За допомогою можна звертатись за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 – офіційні контакти спецпідрозділу поліції «Білі Янголи».

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
