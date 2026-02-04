Жінку з вісьмома котами та собакою вивезли з Куп’янського району
П’ятьох людей вивезли днями поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” із Куп’янського району, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Серед них була 65-річна жінка, яка не залишила у біді своїх улюбленців, – вісім котів та собаку.
“Через складні погодні умови та безперервні обстріли дістатися до багатьох населених пунктів було важко. Не дивлячись на ризики, правоохоронці доставили громадян до більш безпечних місць, де їм надали необхідну допомогу”, – зазначили копи.
Поліцейські в черговий раз закликають громадян, які перебувають у зоні постійних обстрілів, не зволікати з рішенням про евакуацію. За допомогою можна звертатись за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 – офіційні контакти спецпідрозділу поліції «Білі Янголи».
Читайте також: Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: евакуація, куп'янск, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Жінку з вісьмома котами та собакою вивезли з Куп’янського району», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 11:52;