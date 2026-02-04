Live

Женщину с восемью котами и собакой вывезли из Купянского района

Общество 11:52   04.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пятерых людей вывезли на днях полицейские спецподразделения «Белый ангел» из Купянского района, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

Среди них была 65-летняя женщина, которая не оставила в беде своих любимцев – восьмерых котов и собаку.

«Из-за сложных погодных условий и непрерывных обстрелов добраться до многих населенных пунктов было трудно. Несмотря на риски, правоохранители доставили граждан в более безопасные места, где им оказали необходимую помощь», – отметили копы.

Полицейские в очередной раз призывают находящихся в зоне постоянных обстрелов граждан не медлить с решением об эвакуации. За помощью можно обращаться по телефонам: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 – официальные контакты спецподразделения полиции «Белые Ангелы».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
