Женщину с восемью котами и собакой вывезли из Купянского района
Пятерых людей вывезли на днях полицейские спецподразделения «Белый ангел» из Купянского района, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Среди них была 65-летняя женщина, которая не оставила в беде своих любимцев – восьмерых котов и собаку.
«Из-за сложных погодных условий и непрерывных обстрелов добраться до многих населенных пунктов было трудно. Несмотря на риски, правоохранители доставили граждан в более безопасные места, где им оказали необходимую помощь», – отметили копы.
Полицейские в очередной раз призывают находящихся в зоне постоянных обстрелов граждан не медлить с решением об эвакуации. За помощью можно обращаться по телефонам: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 – официальные контакты спецподразделения полиции «Белые Ангелы».
4 февраля 2026 в 11:52