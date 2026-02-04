Live

Прокуратура вернула Харькову самострои в Холодногорском районе

Происшествия 11:00   04.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Прокуратура вернула Харькову самострои в Холодногорском районе

История началась еще в 2007 году – тогда Харьковский горсовет предоставил одному из предприятий более одного гектара земель в Холодногорском районе в аренду до 2030 года. 

«Земля имела целевое назначение для размещения объектов промышленности. Условиями договора аренды прямо запрещалось самовольное строительство», – акцентировали правоохранители.

Однако в 2016 это условие было нарушено – без каких-либо документов предприятие построило на территории восемь нежилых помещений, площадью 674 квадратных метров.

«В дальнейшем право собственности на эти объекты было зарегистрировано на основании технических паспортов с грубыми нарушениями требований законодательства. В частности, регистрация проведена без документов о присвоении адресов, без подтверждения ввода объектов в эксплуатацию и на земельном участке, который не отводился для такого строительства. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием устранить препятствия в пользовании и распоряжении земельным участком путем признания права собственности на объекты самовольного строительства за территориальной общиной Харькова и обязательства передать недвижимое имущество», – объяснили в прокуратуре.

Дело рассматривали с 2018 года. По данным прокуратуры, суды длились так долго, в том числе, из-за недобросовестных действий общества. В результате, Хозяйственный суд поддержал позицию правоохранителей и полностью удовлетворил иск.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
