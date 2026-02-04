Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Історія почалася ще у 2007 році – тоді Харківська міськрада надала одному з підприємств більше одного гектара земель у Холодногірському районі в оренду до 2030 року.
“Земля мала цільове призначення — для розміщення об’єктів промисловості. Умовами договору оренди прямо заборонялося самовільне будівництво”, – наголосили правоохоронці.
Однак у 2016 цю умову порушили – без яких-небудь документів підприємство збудувало на території вісім нежитлових приміщень, площею 674 квадратні метри.
“Надалі право власності на ці об’єкти було зареєстровано на підставі технічних паспортів — із грубими порушеннями вимог законодавства. Зокрема, реєстрація проведена без документів про присвоєння адрес, без підтвердження введення об’єктів в експлуатацію та на земельній ділянці, яка не відводилась для такого будівництва. У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду з вимогою усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва за територіальною громадою Харкова та зобов’язання передати нерухоме майно”, – пояснили у прокуратурі.
Справу розглядали з 2018 року. За даними прокуратури, суди тривали так довго, в тому числі через недобросовісні дії товариства. В результаті Господарський суд підтримав позицію правоохоронців та повністю задовольнив позов.
Читайте також: “Робив добрі справи”, але звільнився: радник начальника ОВА мобілізувався
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: земли, прокуратура, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 11:00;