Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі

Історія почалася ще у 2007 році – тоді Харківська міськрада надала одному з підприємств більше одного гектара земель у Холодногірському районі в оренду до 2030 року.

“Земля мала цільове призначення — для розміщення об’єктів промисловості. Умовами договору оренди прямо заборонялося самовільне будівництво”, – наголосили правоохоронці.

Однак у 2016 цю умову порушили – без яких-небудь документів підприємство збудувало на території вісім нежитлових приміщень, площею 674 квадратні метри.

“Надалі право власності на ці об’єкти було зареєстровано на підставі технічних паспортів — із грубими порушеннями вимог законодавства. Зокрема, реєстрація проведена без документів про присвоєння адрес, без підтвердження введення об’єктів в експлуатацію та на земельній ділянці, яка не відводилась для такого будівництва. У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду з вимогою усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва за територіальною громадою Харкова та зобов’язання передати нерухоме майно”, – пояснили у прокуратурі.

Справу розглядали з 2018 року. За даними прокуратури, суди тривали так довго, в тому числі через недобросовісні дії товариства. В результаті Господарський суд підтримав позицію правоохоронців та повністю задовольнив позов.