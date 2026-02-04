Літня жінка загинула через необережне поводження з вогнем – ДСНС
Шість пожеж почалися внаслідок російських обстрілів. Горіло у Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському районах області, а також у Харкові, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Вдень ворог атакував ударним безпілотником Салтівський район м. Харкова. Під удар потрапив житловий п’ятиповерховий будинок. Постраждали 7 цивільних людей. Горіли квартири в одному з під’їздів з 3-го по 5-й поверхи, а також балкон квартири на 2-му поверсі. Загальна площа пожежі склала 270 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС було врятовано троє людей”, – уточнили у ДСНС.
Увечері безпілотник атакував приватний будинок у селі Кам’яна Яруга у Чугуївському районі. Почалася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Постраждали п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.
“Внаслідок побутової пожежі одна людина загинула. Загоряння сталось у житловому будинку у селищі Савинці Ізюмського району на площі 50 м кв. На місці пожежі виявлено тіло загиблої жінки, 1945 року народження. Попередня причина виникнення загоряння — необережність з вогнем”, – додали рятувальники.
