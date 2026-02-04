Live

Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області

Суспільство 09:12   04.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 4 лютого, у Харкові та області ввели графіки аварійних відключень, повідомили в АТ “Харківобленерго”. 

Це, пояснили фахівці, потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння і з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – написали енергетики.

Читайте також: Синєгубов: 16 людей постраждали через «прильоти», серед них – немовля

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
04.02.2026, 23:00
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
04.02.2026, 13:19
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
04.02.2026, 10:17
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
04.02.2026, 16:37
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
04.02.2026, 11:21
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
04.02.2026, 11:00

Новини за темою:

03.02.2026
Був цілеспрямований удар: у Харкові й області ввели аварійні відключення
02.02.2026
У Харкові та області – аварійні відключення світла
28.01.2026
Ситуація в енергосфері в Україні складна: її погіршує погода та обстріли
28.01.2026
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області
27.01.2026
Що відбувається в енергетиці України вранці 27 січня: дані Міненерго


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 09:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 4 лютого, у Харкові та області ввели графіки аварійних відключень, повідомили в АТ “Харківобленерго”. ".