Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області

Сьогодні, 4 лютого, у Харкові та області ввели графіки аварійних відключень, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Це, пояснили фахівці, потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння і з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – написали енергетики.