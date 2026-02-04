Синєгубов: 16 людей постраждали через “прильоти”, серед них – немовля
Вранці 4 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ атакували 11 населених пунктів області, а також Харків.
“У м. Харків постраждали 57-річний і 28-річний чоловіки та жінки 23, 57, 84, 85, 85, 90 років; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади постраждали 75-річна і 22-річна жінки, 20-річний чоловік, 10-річна дівчинка і 5-місячний хлопчик; у с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 78-річна жінка і 84-річний чоловік; у с. Липчанівка Куньєвської громади постраждала 72-річна жінка. Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 1 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади”, – зазначив Синєгубов.
По Харківщині вдарило таке озброєння:
- два РСЗВ;
- сім КАБ;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 15 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені сім багатоповерхівок, склад та енергомережі, у Богодухівському районі прилетіло по господарській споруді та магазину.
“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки), фельдшерський пункт (с. Сіряки), приватний будинок (м. Люботин); у Чугуївському районі пошкоджено 5 приватних будинків, електромережі (с. Зарічне), 2 приватні будинки (с. Кам’яна Яруга), приватний будинок (с. Юрченкове)“, – додав начальник ХОВА.
