Синегубов: 16 людей пострадали из-за «прилетов», среди них – младенец
Утром 4 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ атаковали 11 населенных пунктов области, а также Харьков.
«В Харькове пострадали 57-летний и 28-летний мужчины и женщины 23, 57, 84, 85, 85, 90 лет; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады пострадали 75-летняя и 22-летняя женщины, 20-летний мужчина, 10-летняя девочка и 5-месячный мальчик; в с. Заречное Старосалтовской громады пострадали 78-летняя женщина и 84-летний мужчина; в с. Липчановка Куньевской громады пострадала 72-летняя женщина. Также медики оказали помощь 45-летнему мужчине, который 1 февраля пострадал в результате обстрела в с. Хотомля Старосалтовской громады», – отметил Синегубов.
По Харьковщине ударило такое вооружение:
- два РСЗО;
- семь КАБ;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 15 БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов в Харькове повреждены семь многоэтажек, склад и энергосети, в Богодуховском районе прилетело по хозпостройке и магазину.
«В Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Русские Тишки), фельдшерский пункт (с. Сиряки), частный дом (г. Люботин); в Чугуевском районе повреждены пять частных домов, электросети (с. Заречное), два частных дома (с. Каменная Яруга), частный дом (с. Юрченково)», – добавил начальник ХОВА.
4 февраля 2026 в 08:49