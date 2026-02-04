Где пытался прорваться враг за сутки, рассказали в Генштабе

Утром 4 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток на Харьковщине было девять боев.

На севере региона зафиксировали четыре боя возле Прилипки.

Тем временем на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак россиян около Куриловки, Петропавловки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7887 дронов-камикадзе и осуществили 3911 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага: