Утром россияне ударили по Харькову: что известно, рассказал Терехов

«Прилет» по Харькову зафиксировали около 05:30.

По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал Киевский район беспилотником. Предварительно, типа «Молния».

«Детали выясняем», – написал он.

Вскоре зафиксировали повторный удар по городу. Под обстрелом оказался тот же район.

Отметим, тревогу в Харькове не объявляли. Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотник в лишь области – в направлении Чугуев/Печенеги. Уже после взрывов объявили тревогу и сообщили об угрозе применения БпЛА. Молчали также и мониторинговые ТГ-каналы. Отбой прозвучал в 06:55.