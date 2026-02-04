Live

Утром россияне ударили по Харькову: что известно, рассказал Терехов

Происшествия 07:21   04.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне ударили по Харькову: что известно, рассказал Терехов

«Прилет» по Харькову зафиксировали около 05:30.

По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал Киевский район беспилотником. Предварительно, типа «Молния».

«Детали выясняем», – написал он.

Вскоре зафиксировали повторный удар по городу. Под обстрелом оказался тот же район.

Отметим, тревогу в Харькове не объявляли. Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотник в лишь области – в направлении Чугуев/Печенеги. Уже после взрывов объявили тревогу и сообщили об угрозе применения БпЛА. Молчали также и мониторинговые ТГ-каналы. Отбой  прозвучал в 06:55.

Читайте также: Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
