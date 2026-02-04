Утром россияне ударили по Харькову: что известно, рассказал Терехов
«Прилет» по Харькову зафиксировали около 05:30.
По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал Киевский район беспилотником. Предварительно, типа «Молния».
«Детали выясняем», – написал он.
Вскоре зафиксировали повторный удар по городу. Под обстрелом оказался тот же район.
Отметим, тревогу в Харькове не объявляли. Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотник в лишь области – в направлении Чугуев/Печенеги. Уже после взрывов объявили тревогу и сообщили об угрозе применения БпЛА. Молчали также и мониторинговые ТГ-каналы. Отбой прозвучал в 06:55.
