Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)

В Харькове после полуночи слышали несколько взрывов. Часть из «прилетов», вероятно, была за пределами города. Взрывы около 00:30 — в городе.

Дополнено в 00:54. В результате «прилета» по Харькову повреждені частные дома, проинформировал городской голова Игорь Терехов. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Дополнено в 00:41. «Враг нанес два ракетных удара: один – в ближайшем пригороде Харькова, другой – в Салтовском районе города», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

00:35. После первой серии начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что было слышно взрывы и информацию устанавливают.

Последующая серия была в городе.

«В Харькове раздались еще взрывы. По предварительной информации, под ударом оказался Немышлянский район города. Более подробная информация выясняется», — прокомментировал начальник ХОВА.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах и скоростных целях на город.