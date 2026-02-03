Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
МГ «Объектив» напоминает об основных событиях вторника 3 февраля.
Россияне добили ТЭЦ-5
Россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенное». Также повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники. Около 4 утра Терехов написал: придется сливать теплоноситель из 820 домов. Их могло быть больше: еще 300 переключили на отопление от модульной котельной. В общей сложности без отопления осталось более 105 тысяч абонентов. Так учитывают личные счета потребителей. То есть людей, которые мерзнут, действительно больше. Городские и областные власти обещают: в домах, которые страдают, не будут отключать электричество по графикам, чтобы люди могли включить обогреватели. Хотя ситуация с электричеством в регионе тяжелая. До середины дня напряжения не было в большей части Харькова и ряде населенных пунктов области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал: обесточены 60% региона. Кроме харьковчан, мерзнут жители Лозовской громады. Лозовая ночью тоже была под массированным ударом. К утру без отопления было 16 тыс. жителей. Несмотря на это, пока не утвердили решение изменить режим комендантского часа, чтобы люди могли добраться до пунктов незламности ночью.
«Шахед» попал по 5-этажке на Салтовке
Покоя в Харькове не было и днем. Горожан постоянно предупреждали о воздушных угрозах. В основном – из-за движения вражеских беспилотников. Один из «шахедов» днем влетел в 5-этажку на Салтовке. На месте мгновенно возник пожар, охвативший три этажа. Известно о семи пострадавших, двое из них получили ранения, все остальные – стресс. Ранее по Шевченковскому району Харькова попала «Молния» – без значительных последствий. Ночью из-за прилета «шахеда» пострадали также двое жителей Дергачей.
Россия атаковала восемь регионов Украины: целили по теплу
Массированный российский удар этой ночью пришелся по восьми регионам Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Враг применил более 70 ракет. Среди них, по данным Командования воздушных сил ВСУ, 32 баллистических «искандера» и четыре «циркона». Министр энергетики Денис Шмигаль отметил, что целили конкретно по отоплению – по ТЭС и ТЭЦ, работавшим на обогрев районов в Киеве, Харькове и Днепре. В столице без отопления осталось более тысячи многоэтажек.
Купянск выходит из «серой» зоны, из Купянск-Узлового передают приветы Герасимову
Из «серой» зоны под контроль сил обороны перешла уже половина Купянска. Соответствующие изменения внесли на карту DeepState. Остатки оккупантов окружены в квартале многоэтажек недалеко от центра. Тем временем начальнику российского Генштаба Герасимову передали привет из якобы освобожденного им Купянска-Узлового. Комбат из 43-й бригады Роман Ковалев без бронежилета и каски позировал посреди города в компании пленных россиян.
МГ «Объектив» также сообщала 3 февраля:
- Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
- «Это неуважение к обществу» — Терехов обратился к нардепам, что произошло
- Некоторые пригородные электрички не будут ходить на Харьковщине с 4 февраля
