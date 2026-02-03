Некоторые пригородные электрички не будут ходить на Харьковщине с 4 февраля
Из-за дефицита электроэнергии временно не будут курсировать некоторые пригородные поезда на Харьковщине, сообщает Укрзалізниця.
📅4 – 8 февраля не будут курсировать следующие поезда:
🚫№6403 Харьков-Пассажирский – Изюм
🚫№6430 Изюм – Харьков-Пассажирский
🚫№7001 Харьков-Пассажирский – Лозовая.
📅5 – 9 февраля не будет курсировать:
🚫№6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский.
Напомним, многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, написал глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков.
