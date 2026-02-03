Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого

Через дефіцит електроенергії тимчасово не курсуватимуть деякі приміські потяги на Харківщині, повідомляє Укрзалізниця.

📅4 – 8 лютого не курсуватимуть такі поїзди:

🚫№6403 Харків-Пасажирський – Ізюм

🚫№6430 Ізюм – Харків-Пасажирський

🚫№7001 Харків-Пасажирський – Лозова.

📅5 – 9 лютого не курсуватиме:

🚫№6414 Лозова – Харків-Пасажирський.

Нагадаємо, численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах. Двоє людей постраждали у Харкові внаслідок ворожих обстрілів, написав голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки отримують допомогу медиків.