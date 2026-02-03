Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам

Станции Харьковского метро в круглосуточном режиме будут функционировать как пункты незламности, сообщил мэр Игорь Терехов.

«При необходимости люди смогут круглосуточно приходить в метрополитен и получать там всю необходимую помощь. У нас работает 101 пункт незламности. Также при необходимости мы можем дополнительно развернуть 50 палаток», — отметил мэр.

Также у города есть договоренность с АО «Укрзалізниця», которое обустраивает пункт незламности на базе поезда, отметил Терехов.

«Пока это шесть вагонов, в каждом из которых могут находиться по 50 человек. В общей сложности это около 300 человек. В случае необходимости будут задействованы и другие поезда», — добавил мэр Харькова.

Также в Харькове работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания.

Пожилым и одиноким харьковчанам предоставили обогреватели

Маломобильным и одиноким жителям, временно оказавшимся без тепла из-за российской атаки, дали электрические обогреватели, сообщил мэр Игорь Терехов.

В районах, где есть проблемы с отоплением, на учете состоят 277 таких жителей. Из них 79 человек, практически не выходят из своих жилищ.

«Соцработники посетили каждого и передали им электрообогреватели. При необходимости город готов временно разместить этих людей в лечебных учреждениях, однако никто еще не выразил такого желания», — сообщил Терехов.

Также он отметил, что все больницы Харькова работают в штатном режиме, кроме одной, откуда по плану реагирования на чрезвычайную ситуацию 68 пациентов перевели в другие больницы.

Пункты обогрева в пострадавшем районе

В Холодногорском районе, где жители остались без отопления, оперативно развернули мобильные пункты обогрева, где харьковчане могут выпить горячие напитки, зарядить гаджеты и согреться.

Всего на территории Холодногорского района действуют 12 пунктов незламности, шесть пунктов поддержки и три мобильных палатки для обогрева.