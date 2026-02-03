«Коммуникация по теплу ограничена» — Синегубов про обстрел и комендантский час

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 3 февраля сообщил, что после российского обстрела без электроснабжения в области остались 60% абонентов, также есть отключения отопления.

«По городу Харькову и области действуют, кроме очередей, для наших людей еще десять очередей аварийных графиков отключений. Сейчас работаем круглосуточно с нашими энергетиками, коммунальными службами, с городом Харьковом — для того, чтобы, во-первых, стабилизировать ситуацию с энергоснабжением и дальше перейти к плановым отключениям. Что касается теплоснабжения, сейчас коммуникация по этому поводу достаточно ограничена», — сказал Синегубов.

Кроме Харькова, по которому ночью летели ракеты, РСЗО, КАБы и «Шахеды», под массированным ударом была Лозовая. Россияне били по критической инфраструктуре, электро- и теплогенерации, электросетям и транзиту электричества. Несмотря на серьезные последствия, пока что в области не приняли решение вносить изменения в комендантский час (чтобы люди могли ночью добраться до пунктов обогрева).

«Возможно, сегодня на конец дня будем собирать Совет обороны и принимать определенные решения по сроку действия комендантского часа. По состоянию на данный момент такой потребности нет», — считает начальник ХОВА.

Тем временем в Харькове уже работает более 100 «пунктов незламності», разворачивают еще 33 пункта обогрева.

Напомним, после массированного удара ночью в Харькове пришлось сливать систему отопления в 820 домах. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что ТЭЦ-5 «практически разрушена», но часть домов, которые она обогревала переключили на модульную котельную.