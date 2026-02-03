Live

«Коммуникация по теплу ограничена» — Синегубов про обстрел и комендантский час

Оригинально 13:47   03.02.2026
Оксана Горун
«Коммуникация по теплу ограничена» — Синегубов про обстрел и комендантский час

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 3 февраля сообщил, что после российского обстрела без электроснабжения в области остались 60% абонентов, также есть отключения отопления.

«По городу Харькову и области действуют, кроме очередей, для наших людей еще десять очередей аварийных графиков отключений. Сейчас работаем круглосуточно с нашими энергетиками, коммунальными службами, с городом Харьковом — для того, чтобы, во-первых, стабилизировать ситуацию с энергоснабжением и дальше перейти к плановым отключениям. Что касается теплоснабжения, сейчас коммуникация по этому поводу достаточно ограничена», — сказал Синегубов.

Кроме Харькова, по которому ночью летели ракеты, РСЗО, КАБы и «Шахеды», под массированным ударом была Лозовая. Россияне били по критической инфраструктуре, электро- и теплогенерации, электросетям и транзиту электричества. Несмотря на серьезные последствия, пока что в области не приняли решение вносить изменения в комендантский час (чтобы люди могли ночью добраться до пунктов обогрева).

Читайте также: «Все документы уже сделаны» — Терехов о ЧС местного уровня в Харькове (видео)

«Возможно, сегодня на конец дня будем собирать Совет обороны и принимать определенные решения по сроку действия комендантского часа. По состоянию на данный момент такой потребности нет», — считает начальник ХОВА.

Тем временем в Харькове уже работает более 100 «пунктов незламності», разворачивают еще 33 пункта обогрева.

Напомним, после массированного удара ночью в Харькове пришлось сливать систему отопления в 820 домах. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что ТЭЦ-5 «практически разрушена», но часть домов, которые она обогревала переключили на модульную котельную.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
04.02.2026, 00:54
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
03.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
04.02.2026, 00:49
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
03.02.2026, 18:58
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026, 22:00

Новости по теме:

03.02.2026
Лозовая без тепла, Балаклея — без света: последствия ночной атаки
31.01.2026
Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці
31.01.2026
Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения (обновлено)
31.01.2026
Харьковоблэнерго предупредило абонентов, метро работает с большими интервалами
31.01.2026
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Коммуникация по теплу ограничена» — Синегубов про обстрел и комендантский час», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 13:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 3 февраля сообщил, что после российского обстрела без электроснабжения в области остались 60% абонентов, также есть отключения отопления".