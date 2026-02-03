Комунікація щодо тепла обмежена – Синєгубов про обстріл і комендантську годину

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 3 лютого повідомив, що після російського обстрілу без електропостачання в області залишилося 60% абонентів, також є відключення опалення.

“По місту Харкову та області діють, окрім черг для наших людей, ще й десять черг аварійних графіків відключень. Наразі працюємо цілодобово з нашими енергетиками, комунальними службами, з містом Харковом – для того, щоб, по-перше, стабілізувати ситуацію з енергопостачання та далі вже перейти до планових відключень. Стосовно теплопостачання, зараз комунікація стосовно цього досить обмежена., – сказав Синєгубов.

Окрім Харкова, по якому вночі летіли ракети, РСЗВ, КАБи та “шахеди”, під масованим ударом була Лозова. Росіяни били по критичній інфраструктурі, електро- та теплогенерації, електромережах і транзиту електрики. Попри серйозні наслідки, поки що в області не ухвалили рішення вносити зміни до комендантської години (щоб люди могли вночі дістатися пунктів обігріву).

“Можливо, сьогодні на кінець дня будемо збирати Раду оборони й ухвалювати певні рішення щодо терміну дії комендантської години. Станом на зараз, на цю хвилину, такої потреби немає”, – вважає начальник ХОВА.

Тим часом у Харкові вже працює понад 100 “пунктів незламності”, розгортають ще 33 пункти обігріву.

Нагадаємо, після масованого удару вночі в Харкові довелося зливати систему опалення у 820 будинках. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ТЕЦ-5 “практично зруйнована”, але частину будинків, які вона обігрівала, перемикнули на модульну котельню.