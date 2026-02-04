Live

Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)

Події 00:54   04.02.2026
Оксана Горун
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)

У Харкові після опівночі чули кілька вибухів. Частина “прильотів”, ймовірно, була за межами міста. Вибухи близько 00:30 – у місті.

Доповнено о 00:54. Внаслідок “прильоту” по Харкову пошкоджені приватні будинки, поінформував міський голова Ігор Терехов. Даних про постраждалих наразі немає.

Доповнено о 00:41. “Ворог завдав два ракетні удари: один – у найближчому передмісті Харкова, інший – у Салтівському районі міста”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

00:35. Після першої серії начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що було чути вибухи та інформацію встановлюють.

Наступна серія була в місті.

“У Харкові пролунали ще вибухи. За попередньою інформацією, під ударом опинився Немишлянський район міста. Більш детальна інформація зʼясовується“, – прокоментував начальник ХОВА.

Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети та швидкісні цілі на місто.

Читайте також: Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

04.02.2026
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
01.02.2026
Вибухи в Харкові: місто атакують БпЛА, відомо вже про два «прильоти»
25.01.2026
Вибухи у Харкові: БпЛА РФ знову атакують 25 січня, є постраждалі
24.01.2026
Харків атакували 25 “шахедів”: постраждали 11 людей, доми, пологовий і лікарня
17.01.2026
У Харкові – вечір “молний”: вже третій вибух


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 00:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після опівночі чули кілька вибухів. Частина “прильотів”, ймовірно, була за межами міста. Вибухи близько 00:30 – у місті".