Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)

У Харкові після опівночі чули кілька вибухів. Частина “прильотів”, ймовірно, була за межами міста. Вибухи близько 00:30 – у місті.

Доповнено о 00:54. Внаслідок “прильоту” по Харкову пошкоджені приватні будинки, поінформував міський голова Ігор Терехов. Даних про постраждалих наразі немає.

Доповнено о 00:41. “Ворог завдав два ракетні удари: один – у найближчому передмісті Харкова, інший – у Салтівському районі міста”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

00:35. Після першої серії начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що було чути вибухи та інформацію встановлюють.

Наступна серія була в місті.

“У Харкові пролунали ще вибухи. За попередньою інформацією, під ударом опинився Немишлянський район міста. Більш детальна інформація зʼясовується“, – прокоментував начальник ХОВА.

Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети та швидкісні цілі на місто.