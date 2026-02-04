Вранці росіяни вдарили по Харкову: що відомо, розповів Терехов
«Приліт» по Харкову зафіксували близько 05:30.
За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог атакував Київський район безпілотником. Попередньо, типу «Молния».
“Деталі з’ясовуємо”, – написав він.
Незабаром зафіксували повторний удар по місту. Під обстрілом опинився той же район.
Зазначимо, тривогу в Харкові не оголошували. Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотник лише області – у напрямку Чугуїв/Печеніги. Вже після вибухів оголосили тривогу і повідомили про загрозу застосування БпЛА. Мовчали також і моніторингові ТГ-канали. Відбій пролунав о 06:55.
4 Лютого 2026 в 07:21