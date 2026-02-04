Live

Вранці росіяни вдарили по Харкову: що відомо, розповів Терехов

Події 07:21   04.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці росіяни вдарили по Харкову: що відомо, розповів Терехов

«Приліт» по Харкову зафіксували близько 05:30.

За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог атакував Київський район безпілотником. Попередньо, типу «Молния».

“Деталі з’ясовуємо”, – написав він.

Незабаром зафіксували повторний удар по місту. Під обстрілом опинився той же район.

Зазначимо, тривогу в Харкові не оголошували. Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотник лише області – у напрямку Чугуїв/Печеніги. Вже після вибухів оголосили тривогу і повідомили про загрозу застосування БпЛА. Мовчали також і моніторингові ТГ-канали. Відбій пролунав о 06:55.

Читайте також: Вибухи в Харкові знову гримлять уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
