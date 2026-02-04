Де намагався прорватися ворог за добу, розповіли в Генштабі

Вранці 4 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять боїв.

На півночі регіону зафіксували чотири бої біля Приліпки.

Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак росіян біля Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога: