Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области

Сегодня, 4 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Это, объяснили специалисты, необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – написали энергетики.