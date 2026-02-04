Live

Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области

Общество 09:12   04.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области

Сегодня, 4 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». 

Это, объяснили специалисты, необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – написали энергетики.

Синегубов: 16 людей пострадали из-за «прилетов», среди них – младенец

Автор: Николь Костенко-Лагутина
