Пожилая женщина погибла из-за неосторожного обращения с огнем – ГСЧС

Шесть пожаров начались в результате российских обстрелов. Горело в Богодуховском, Изюмском, Чугуевском районах области, а также в Харькове, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Днем враг атаковал ударным беспилотником Салтовский район Харькова. Под удар попал жилой пятиэтажный дом. Пострадали семь гражданских людей. Горели квартиры в одном из подъездов с 3-го по 5-й этажи, а также балкон квартиры на 2-м этаже. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС были спасены три человека», – уточнили в ГСЧС.

Вечером беспилотник атаковал частный дом в селе Каменная Яруга в Чугуевском районе. Начался пожар на площади 100 квадратных метров. Пострадали пять человек, среди них – двое детей.

«В результате бытового пожара погиб человек. Возгорание произошло в жилом доме в поселке Савинцы Изюмского района на площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело погибшей женщины, 1945 года рождения. Предварительная причина возникновения возгорания – неосторожность с огнем», – добавили спасатели.

