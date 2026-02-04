Live

На Харьковщине спасли собаку из горящего здания (видео)

Общество 12:40   04.02.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине спасли собаку из горящего здания (видео)

Сообщения о пожаре в поселке Великий Бурлук спасатели получили 3 февраля в 22:22, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади около 30 м кв.

«Во время проведения разведки в охваченном пламенем сооружении спасатели обнаружили маленькую собачку и вынесли ее на свежий воздух. Спасенного четырехлапого во дворе с волнением ждала хозяйка», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Установлено, что пожар произошел в результате короткого замыкания. Спасатели погасили возгорание менее чем за два часа.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, за сутки в Харьковской области в результате бытового пожара один человек погиб. Возгорание произошло в жилом доме в поселке Савинцы на площади 50 м кв. На месте пожара обнаружили тело погибшей женщины, 1945 года рождения. Предварительная причина возникновения возгорания – неосторожность с огнем, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также: Женщину с восемью котами и собакой вывезли из Купянского района

Автор: Виктория Яковенко
