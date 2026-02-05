Live

Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого

Оригінально 23:00   05.02.2026
Оксана Якушко
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує основні події четверга 5 лютого.

Харків знеструмлений після ранкового удару по енергетиці, метро працює

Чергового удару по енергетиці Харкова завдали росіяни зранку. Вибухи лунали близько сьомої. Міський голова Ігор Терехов підтвердив «приліт» у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Наслідки обстрілу харків’яни відчули миттєво. У більшості районів зникла електрика. Також зупинилося метро, трамваї та тролейбуси. Рух у підземці достатньо оперативно відновили, але поїзди пів дня ходили зі значними інтервалами. Електротранспорт працював не на всіх маршрутах. Світлофори в місті практично повсюдно відключилися. Терехов заявив про важкі руйнації та запевнив: усі служби працюють, щоб відновити електропостачання. Найбільш тяжко відключення світла переживають мешканці тих районів Харкова, де досі залишаються немає опалення. У цих будинках електрику обіцяли не вимикати. Проте це не стосується аварійних відключень. Мер підтвердив: є випадки, коли світло зникає і в цих будинках. На період від трьох до п’яти годин на добу. Енергетики намагаються коригувати графіки так, щоб мінімізувати періоди без напруги.

 

Шмигаль заявив, що інженерний захист об’єкта енергетики в Харкові спрацював

 

Пошкоджені об’єкти енергетики в Харкові оглянув профільний міністр Денис Шмигаль. Він відзначив, що без централізованого теплопостачання залишаються близько 100 тисяч сімей. При цьому Шмигаль заявив, що завдяки інженерному захисту на одному з об’єктів основне обладнання вдалося зберегти.

 

Росіянам ускладнили терор Харкова: мінус «Торнадо-С»

 

Тероризувати Харків росіянам стане важче. Сили оборони позбавили їх деяких озброєнь. Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив про ураження на Харківському напрямку РСЗВ «Торнадо-С». Саме з такої системи останніми тижнями обстрілювали об’єкти енергетики в Харкові. Вона б’є на відстань до 120 кілометрів.  Також біля села Красноє Бєлгородської області уразили радіолокаційну станцію ЗРК «С-400».

 

Перший обмін за тривалий час: з полону повернулися 157 українців

 

Перший обмін за тривалий час. З полону повернулися 157 українців. Президент Володимир Зеленський повідомив: більшість зі звільнених були в полоні ще з 2022 року. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що повернулися 150 військових і 7 цивільних. Серед них – оборонці  з Харківського напрямку.

 

Пожежа на Олексіївці: врятували п’ятьох людей

 

П’ятьох людей у Харкові врятували під час пожежі. Горіла дев’ятиповерхівка на проспекті Перемоги. Пожежа розпочалася сьогодні близько десятої ранку на другому поверсі будинку. Через сильне задимлення людям загрожувала небезпека. Обійшлося без жертв і постраждалих. А вогонь швидко загасили. Причини пожежі встановлюють. Відзначимо, що жителі Олексіївки вже третю добу – без опалення, що провокує людей обігріватися в тому числі в небезпечний спосіб.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 5 лютого: 

  1. «Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
  2. Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
  3. У муках померла дитина з аутизмом: матері у Харкові вручили підозру
Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

03.02.2026
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
02.02.2026
Крижаний Харків і удар по ринку – підсумки 2 лютого
02.02.2026
Новини Харкова — головне за 2 лютого: яким був січень, удар по ринку в місті
01.02.2026
Новини Харкова – головне за 1 лютого: важкий січень, успіхи СОУ, вибухи
30.01.2026
Ракетою атакувала РФ склади «Філіп Морріс» під Харковом – підсумки 30 січня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує основні події четверга 5 лютого.".