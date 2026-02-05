Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
МГ “Об’єктив” нагадує основні події четверга 5 лютого.
Харків знеструмлений після ранкового удару по енергетиці, метро працює
Чергового удару по енергетиці Харкова завдали росіяни зранку. Вибухи лунали близько сьомої. Міський голова Ігор Терехов підтвердив «приліт» у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Наслідки обстрілу харків’яни відчули миттєво. У більшості районів зникла електрика. Також зупинилося метро, трамваї та тролейбуси. Рух у підземці достатньо оперативно відновили, але поїзди пів дня ходили зі значними інтервалами. Електротранспорт працював не на всіх маршрутах. Світлофори в місті практично повсюдно відключилися. Терехов заявив про важкі руйнації та запевнив: усі служби працюють, щоб відновити електропостачання. Найбільш тяжко відключення світла переживають мешканці тих районів Харкова, де досі залишаються немає опалення. У цих будинках електрику обіцяли не вимикати. Проте це не стосується аварійних відключень. Мер підтвердив: є випадки, коли світло зникає і в цих будинках. На період від трьох до п’яти годин на добу. Енергетики намагаються коригувати графіки так, щоб мінімізувати періоди без напруги.
Шмигаль заявив, що інженерний захист об’єкта енергетики в Харкові спрацював
Пошкоджені об’єкти енергетики в Харкові оглянув профільний міністр Денис Шмигаль. Він відзначив, що без централізованого теплопостачання залишаються близько 100 тисяч сімей. При цьому Шмигаль заявив, що завдяки інженерному захисту на одному з об’єктів основне обладнання вдалося зберегти.
Росіянам ускладнили терор Харкова: мінус «Торнадо-С»
Тероризувати Харків росіянам стане важче. Сили оборони позбавили їх деяких озброєнь. Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив про ураження на Харківському напрямку РСЗВ «Торнадо-С». Саме з такої системи останніми тижнями обстрілювали об’єкти енергетики в Харкові. Вона б’є на відстань до 120 кілометрів. Також біля села Красноє Бєлгородської області уразили радіолокаційну станцію ЗРК «С-400».
Перший обмін за тривалий час: з полону повернулися 157 українців
Перший обмін за тривалий час. З полону повернулися 157 українців. Президент Володимир Зеленський повідомив: більшість зі звільнених були в полоні ще з 2022 року. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що повернулися 150 військових і 7 цивільних. Серед них – оборонці з Харківського напрямку.
Пожежа на Олексіївці: врятували п’ятьох людей
П’ятьох людей у Харкові врятували під час пожежі. Горіла дев’ятиповерхівка на проспекті Перемоги. Пожежа розпочалася сьогодні близько десятої ранку на другому поверсі будинку. Через сильне задимлення людям загрожувала небезпека. Обійшлося без жертв і постраждалих. А вогонь швидко загасили. Причини пожежі встановлюють. Відзначимо, що жителі Олексіївки вже третю добу – без опалення, що провокує людей обігріватися в тому числі в небезпечний спосіб.
