Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля

МГ «Объектив» напоминает основные события четверга 5 февраля.

Очередной удар по энергетике Харькова нанесли россияне утром. Взрывы раздавались около 7. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Последствия обстрела харьковчане почувствовали мгновенно. В большинстве районов пропало электричество. Также остановились метро, ​​трамваи и троллейбусы. Движение в подземке достаточно оперативно возобновилось, но поезда полдня ходили со значительными интервалами. Электротранспорт работал не на всех маршрутах. Светофоры в городе практически повсеместно отключились. Терехов заявил о тяжелых разрушениях и заверил: все службы работают, чтобы возобновить электроснабжение. Наиболее тяжелые отключения света для жителей районов Харькова, где до сих пор нет отопления. В этих домах электричество обещали не выключать. Однако это не касается аварийных отключений. Мэр подтвердил: есть случаи, когда свет исчезает и в этих домах. На период от трех до пяти часов в день. Энергетики пробуют корректировать графики так, чтоб минимизировать периоды без напряжения.

Поврежденные объекты энергетики в Харькове осмотрел профильный министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что без централизованного теплоснабжения остаются около 100 тысяч семей. При этом Шмыгаль заявил, что благодаря инженерной защите на одном из объектов основное оборудование удалось сберечь.

Терроризировать Харьков россиянам станет труднее. Генштаб ВСУ сегодня сообщил о поражении на Харьковском направлении РСЗО «Торнадо-С». Именно из такой системы в последние недели обстреливали объекты энергетики в Харькове. Она бьет на расстояние до 120 км. Также возле села Красное Белгородской области поразили радиолокационную станцию ​​ЗРК «С-400».

Первый обмен за продолжительное время. Из плена вернулись 157 украинцев. Президент Владимир Зеленский сообщил: большинство из освобожденных были в плену еще с 2022 года. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что вернулись 150 военных и 7 гражданских. Среди них – защитники с Харьковского направления.

Пять человек в Харькове спасли во время пожара. Горела 9-этажка на проспекте Победы. Пожар начался сегодня около 10 утра на втором этаже дома. Из-за сильного задымления людям угрожала опасность. Обошлось без жертв и пострадавших. Огонь быстро потушили. Причины пожара устанавливают. Отметим, что жители Алексеевки уже третьи сутки – без отопления, что провоцирует людей обогреваться, в том числе, опасным способом.

