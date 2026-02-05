У врага – минус РСЗО «Торнадо-С» и не только: Генштаб об успехах СОУ

Подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, на Южно-Слобожанском направлении (ранее Харьковском), украинские воины поразили РСЗО калибра 300 мм 9К515 «Торнадо-С».

«Этот РСЗО разработан как легкая и универсальная версия системы «Смерч» и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км», — уточнили в Генштабе.

Отметим, что накануне пресс-секретарь облпрокуратуры Валерия Чирини в эфире «Суспільного» информировала, что в последнее время россияне начали применять для атак на Харьков РСЗО «Торнадо-С» с кассетными боеприпасами.

Кроме того, подтверждено поражение радиолокационной станции ЗРК «С-400». Эту технику атаковали БпЛА 4 февраля в районе села Красное Белгородской области.

Также поражена инфраструктура вражеского полигона «Капустин Яр».

«В течение января СОУ выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности, полигона «Капустин Яр» в Астраханской области РФ с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 «Фламинго».

Отмечается, что на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.