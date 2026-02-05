Live

У врага – минус РСЗО «Торнадо-С» и не только: Генштаб об успехах СОУ

Фронт 14:41   05.02.2026
Виктория Яковенко
У врага – минус РСЗО «Торнадо-С» и не только: Генштаб об успехах СОУ Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, на Южно-Слобожанском направлении (ранее Харьковском), украинские воины поразили РСЗО калибра 300 мм 9К515 «Торнадо-С».

«Этот РСЗО разработан как легкая и универсальная версия системы «Смерч» и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км», — уточнили в Генштабе.

Отметим, что накануне пресс-секретарь облпрокуратуры Валерия Чирини в эфире «Суспільного» информировала, что в последнее время россияне начали применять для атак на Харьков РСЗО «Торнадо-С» с кассетными боеприпасами.

Кроме того, подтверждено поражение радиолокационной станции ЗРК «С-400». Эту технику атаковали БпЛА 4 февраля в районе села Красное Белгородской области.

Также поражена инфраструктура вражеского полигона «Капустин Яр».

«В течение января СОУ выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности, полигона «Капустин Яр» в Астраханской области РФ с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 «Фламинго».

Отмечается, что на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.

Читайте также: Останавливались электротранспорт и метро: что со светом в Харькове – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
04.02.2026, 15:39
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
05.02.2026, 07:43
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
05.02.2026, 19:15
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
05.02.2026, 22:12
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
05.02.2026, 23:00

Новости по теме:

05.02.2026
У врага – минус РСЗО «Торнадо-С» и не только: Генштаб об успехах СОУ
03.02.2026
СОУ восстановили положение в Купянске – DeepState (карта)
31.01.2026
Военный ВСУ без бронежилета в Купянске-Узловом — DeepState о ситуации
31.01.2026
Семь боев продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ
31.01.2026
Бои на севере Харьковщины: враг штурмовал 25 раз за сутки — Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «У врага – минус РСЗО «Торнадо-С» и не только: Генштаб об успехах СОУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 14:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.".