Ночью РФ била по Харькову из РСЗО «Торнадо-С»: какая угроза была после ударов

Этой ночью для атаки на Салтовский район города враг применил РСЗО «Торнадо-С» с кассетными боеприпасами, сообщила в эфире «Суспільного» пресс-секретарь Харьковской областной прокуратура Валерия Чирина.

«Ракета попала по территории частного домовладения возле беседки. Беседка была повреждена», — отметила Чирина.

По ее словам, неподалеку от дома нашли две неразорванные кассеты от указанного снаряда.

«Это создает большую угрозу, потому что нужно, чтобы своевременно прибыли взрывотехники, огородили это место и обезвредили», — объяснила Чирина.

В прокуратуре говорят: в последнее время РСЗО «Торнадо-С» с кассетными боеприпасами россияне начали применять для атак на Харьков.

«Сначала это была энергетика. Там они все разорвались, потому что это был комбинированный удар: там были РСЗО, и «Герани», и управляемые авиабомбы. Что касается сегодняшней ночи, то действительно боеприпасы не разорвались, такие случаи могут быть», — сказала Чирина.

И уточнила, что вес ракеты РСЗО составляет около 200 килограммов.

«Россияне, как мы предполагаем, делают это специально, чтобы площадь поражений атакуемой гражданской или энергетической инфраструктуры была больше. Поэтому такие случаи есть, но своевременная реакция взрывотехников для ограждения этой территории и обезвреживания указанного боеприпаса приводит к меньшим последствиям, чем те, которые могли бы быть, если бы она разорвалась», — добавили в прокуратуре.

Напомним, в Харькове после полуночи слышали несколько взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес два ракетных удара: один – в ближайшем пригороде, другой – в Салтовском районе города. В результате «прилета» по Харькову повреждены частные дома. Данных о пострадавших пока не было.