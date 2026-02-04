Вночі РФ била по Харкову з РСЗВ «Торнадо-С»: яка загроза була після ударів

Цієї ночі для атаки на Салтівський район міста ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами, повідомила в етері «Суспільного» речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

«Ракета влучила по території приватного домоволодіння біля альтанки. Альтанка була пошкоджена», – зазначила Чиріна.

За її словами, неподалік від будинку виявили дві нерозірвані касети від зазначеного снаряда.

«Це створює велику загрозу, тому що потрібно, щоб своєчасно прибули вибухотехніки, обгородили це місце та знешкодили», – пояснила Чиріна.

У прокуратурі кажуть: останнім часом РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами росіяни почали застосовувати для атак на Харків.

«Спочатку це була енергетика. Там вони всі розірвалися, бо це був комбінований удар: там були РСЗВ, і «Герані», і керовані авіабомби. Щодо сьогоднішньої ночі — так, дійсно, боєприпаси не розірвалися, такі випадки можуть бути», – сказала Чиріна.

І уточнила, що вага ракети РСЗВ становить близько 200 кілограмів.

«Росіяни, як ми припускаємо, роблять це спеціально, щоб площа уражень цивільної або енергетичної інфраструктури, яку вони атакують, була більша. Тому такі випадки є, але своєчасна реакція вибухотехніків для огородження цієї території та знешкодження вказаного боєприпасу — призводить до менших наслідків, ніж ті, які могли б бути, якщо б вона розірвалася», – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, у Харкові після опівночі чули кілька вибухів. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав два ракетні удари: один – у найближчому передмісті, інший – у Салтівському районі міста. Внаслідок «прильоту» по Харкову пошкоджені приватні будинки. Даних про постраждалих наразі не було.